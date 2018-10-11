QS发布首个中国大陆排名 清华北大复旦位列前三强

全球高等教育研究机构据QS今日首次发布了QS中国大陆大学排名，清华大学居首，北大、复旦紧随其后；南科大、南京医科大学、燕山大学等非双一流高校入榜，表现抢眼。

据《新京报》消息，QS首次发布的2019年中国大陆大学排名评价指标包括八大类，包括学术声誉(30%)、雇主评价(20%)、师生比例(20%)、教师博士占比(10%)、篇均论文被引用次数(5%)、人均论文数目(10%)、国际师资占比 (2.5%)、国际生比例(2.5%)。

这是QS第一次单独发布中国大陆大学排名，旨在对中国大陆地区大学的表现进行独立分析。

在这份榜单评价中，清华大学在雇主和学术声誉并超北京大学，清华大学也能够为学生提供小班授课且拥有更多的获得博士学位的教师。同时，清华大学教职员工的平均研究论文数量也超过了北京大学。

消息称，中国科学技术大学位居第四位，浙江大学位居第五位。排名在前十的高校还有上海交通大学、南京大学、中山大学、武汉大学、哈尔滨工业大学。

上海交通大学在这份榜单中排名第六，研究论文数量第一，在QS排名的平均论文指标中处于领先。

在榜单中，一些学校的表现值得关注。上海大学、北京科技大学作为“一流学科建设高校”分别位居大陆高校16位、27位，超过不少“一流大学建设高校”。

此外，榜单中，非“双一流”高校表现也值得关注。

2011年成立的南方科技大学再次成为“黑马”，在这份榜单中排名靠前，位列38位。在9月末，泰晤士2019年世界大学排名中，首次进入全球前350名，被引影响力(研究影响力)一项得分尤高。

南京医科大学、江苏大学、燕山大学、汕头大学等非“双一流”也纷纷入榜。

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