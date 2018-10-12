中国人对日好感度达14年来最高

中国外文局和日本言论NPO共同实施的2018年“中日关系舆论调查”结果发布，《环球时报》引述共同社报道，调查显示，中国民众对日本印象“好”或“相对较好”的比例较去年上升10.7个百分点至42.2%，自2005年开始调查以来首次超过四成。认为日中关系“不好”的两国民众也在近8年来首次低于50%。

该调查于8月至9月进行，共有1000名日本人和1548名中国人参与。调查显示，中国民众对日本印象“不好”和“相对不好”的比例为56.1%，较2017年下降10.7个百分点。对于当前的中日关系，认为“好”或“比较好”的中国受访者比例从2017年的22.8%上升为30.4%，认为日中关系“不好”或“相对不好”的比例为45.1%，较去年下降19.1个百分点。

与中国受访者对日本好感度持续回升相比，日本受访者对中国持有好印象的比例仅为13.1%，持有不好印象的比例高达86.3%，与去年相差不大。对于当前的中日关系，认为“好”或“比较好”的日本受访者比例仅为7.2%，认为“不好”或“相对不好”的比例为39.0%，较去年下降5.9个百分点。

日本《每日新闻》11日评论称，“中国人对日好感度达到14年来最高，日中民众印象改善出现‘温度差’”。关于新闻媒体报道对方国家和两国关系的客观公平程度，80.6%的中国公众对中国媒体予以认可，86.6%的中国公众认为中国媒体对改善中日关系和促进两国民众相互理解做出贡献。而仅有16.4%的日本公众认可日本新闻媒体报道中国和中日关系的客观公平程度，30.2%的日本公众认为日本媒体对改善中日关系和促进理解做出贡献。

中国外文局副局长、国际出版集团副总裁高岸明11日表示，今年的调查结果显示，中国受访者对今年中日关系发展，以及对日本的感情变化，与当前中日关系保持改善向好势头较为一致。但中日关系向好的民意基础依然不牢固，敏感问题依然突出。

关于如何提高日本民众对中国的好印象，高岸明表示，中国发展很快，希望日本民众能够以更加开放的心态看待中国发展，日本媒体更加全面完整平衡客观地报道中国，希望日本民众多去中国走走看看。

共同社11日称，今年是《中日和平友好条约》缔结40周年，两国关系明显改善，日本首相安倍晋三正寻求近期访问中国。

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