民主派“B计划”李卓人报名参加九西补选

香港立法会九龙西补选提名期下周一(15日)结束，工党副主席兼民主派补选“B计划”代表李卓人，今早持200个提名报名，令该区参选人增至最少四人。

据《信报》报道，今天（12日）有报道指其党友兼“A计划”代表刘小丽，最快即日将会被选举主任取消参选资格，她称仍未收到通知亦不评论传闻，即使属实相信只要市民团结，投票予唯一民主派代表仍有力胜选。

提名期首天(2日)已即报名的三位参选人，至今已11日仍然无人获确认参选资格，其中于去年被褫夺议席今次再参选的刘小丽，今早陪同李卓人报名时指政府“有意玩嘢”（有意搞事），因平常只需两三天已可确定资格，如有问题早有充足时间交代，今次是明显拖延“是无赖”。

刘小丽批评相关不具名报导不负责任，也质疑政府为打压对手无所不用其极，“有机会赢就DQ（取消参选资格）你”，因此民主派亦要有两手准备；她称即使被取消资格亦会尽心拉票，以协助赢回关键一席；被问到如四人最终全部获资格参选，刘认同会是“政府其中一招”当然会有影响，但认为支持者会有足够智慧分辨最终唯一代表。

李卓人表明，民主派有共识支持刘小丽，但有鉴于政府会“莫需有”政治筛选，因此即使认为做法荒谬离谱不公平仍要做最坏打算，“是逆境比赛”，他称最希望对方资格获批，自己可于下周一前撤回报名。

他也表示指目前选情较为动态，难以预料，但已准备好面对任何处境，相信市民会明白策略，只要团结一致便可胜出。

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