中国邮政业务收入40年增长1290倍

中国国家邮政局统计数据显示，截至2017年年底，全行业拥有各类营业网点27.8万处，是1978年的5.6倍。2017年，邮政行业业务收入完成6622.6亿元，较1978年的5.1亿元增长了1290倍。

据人民网报道，国家邮政局新闻发言人沈鸿雁表示，改革开放40年来，特别是邮政体制改革和党的十八大以来，邮政行业坚持人民邮政为人民的服务宗旨，真抓实干、务实创新，行业改革发展取得重大成就，行业面貌发生翻天覆地变化，行业基础性先导性作用更加突出，中国邮政业已经成为世界邮政改革成功样本。

40年来，邮政行业营业网点覆盖密度大大提升，形成了以邮政枢纽设施为核心，以邮政网点为基础，以运输网、信息网为依托，以信报箱、村邮站为终端的邮政普遍服务网络，总体实现“乡乡设所、村村通邮”。邮政行业服务先进制造业、现代农业和跨境网购的能力不断增强。目前，全国乡镇快递网点覆盖率已超过90%。2017年，快递直接支撑制造业产值2375亿元，带动农产品进城和工业品下乡超过6000亿元。快递业已成为新经济的代表和经济发展新动能的重要力量。

沈鸿雁指出，邮政管理部门将坚持以人民为中心，进一步保障人民群众用邮需要，不断提升寄递服务质量，推动邮政、快递企业“走出去”，创新体制机制，进一步提升行业现代治理水平。

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