人民日报再批美：经济全球化的搅局者

《人民日报》今天再刊发署名“钟轩理”的文章“不畏浮云遮望眼－经济全球化趋势不可阻挡”，重批美国是经济全球化的搅局者，“人一阔脸就变，过了河就拆桥”。

北京已连续两天在人民日报推出“钟轩理”批美长文，虽然火力猛烈，都没有点名美国总统特朗普，重批之余仍保留余地。特朗普先前曾因中国官媒中国日报购买美国报纸版面而大动肝火。

文章批评，当前美国贸易保护主义、单边主义抬头，挑起了与中国等多国的贸易摩擦，且来势汹汹。美国的倒行逆施令一些人忧心忡忡，担心经济全球化可能走向终结。

文章举例，一支苹果手机的生产就是经济全球化的生动缩影。全球200多家供应商的零部件漂洋过海，涌入位於中国的富士康工厂，由“打工妹”、“打工仔”的巧手组装完成，再飞往全球各地“果粉”手中。

文章称，没有经济全球化，就没有今天全球市值超万亿美元的“苹果帝国”。

文章并指2007年美国次贷危机爆发，愈演愈烈，殃及全球，酿成国际金融危机。美国主动找到中国协商，提出召开20国集团（G20）峰会，研讨对策。美国也借助这个平台，快速走上复苏之路。

文章据此重批美国“人一阔脸就变，过了河就拆桥”。乌云压顶时，拉贸易伙伴“同舟共济”，尽享经济全球化与自由贸易之利益；云开雾散时，却反顏相向，手推脚踹，还把破坏自由贸易的脏水泼向他人。

文章说，美国逆经济全球化的潮流而动，最终也会搬起石头砸自己的脚，损人不利己。

文章最后强调，当前贸易保护主义回潮等表现就像一股逆流，根本阻挡不了经济全球化前进的步伐。“两岸猿声啼不住，轻舟必过万重山”。

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