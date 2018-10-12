中泰两国签署澜湄水源合作协议

中国驻泰国大使吕健和泰国自然资源和环境部次长维占昨天（11日）在曼谷签署中泰澜湄合作专项基金水资源项目合作协议。

据新华社今天报道，根据协议，中国将资助泰国，开展应对气候变化和水电开发项目合作机制研究。

泰外交部、国家水资源办公室等有关部门代表，缅甸、老挝、越南驻泰使节或代表出席。

吕健在讲话中表示，澜湄合作机制启动两年多来，水资源合作成果丰硕，合作机制日臻完善，水资源合作中心正式成立。中国愿延续这一良好合作势头，继续同包括泰国在内的湄公河国家一道，在澜湄合作框架下加强水资源领域务实合作，更好惠及沿岸民众，推动合作再上新台阶。

维占致辞表示，澜湄合作机制的诞生为地区国家深化友谊、开展合作提供了重要平台。长期以来，泰中两国在双多边框架下开展了卓有成效的水资源合作，感谢中国对有关合作的重视和大力投入，相信这将有力促进本地区可持续发展。泰国积极支持中国关于建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体倡议，将积极参与澜湄框架下有关合作项目，共同应对气候变化挑战，携手建设环境友好型澜湄家园。

澜湄合作是澜沧江－湄公河沿岸中国、柬埔寨、泰国、老挝、缅甸、越南六国共同创建的新型次区域合作机制。2016年3月，澜湄合作首次领导人会议在中国海南举行，宣告澜湄合作机制正式启动。中国宣布设立澜湄合作专项基金，支持六国提出的中小型合作项目。今年4月18日，中泰双方在曼谷签署澜湄合作专项基金泰方首批项目合作协议。

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