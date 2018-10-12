香港料在2020年推出“数码个人身份证”

香港成为智慧城市指日可待，人人都可以拥有“数码个人身份”。创新及科技局常任秘书长卓永兴昨在记者会上，阐述施政报告提出相关政策称，数码个人身份（eID）将于2020年中推出，首阶段会提供约25项常用服务，如车牌续牌和申请公屋等，再分阶段逐步在电子政府服务中推行。至2021年中，近100项政府服务、约3000张政府表格能够使用eID。

据《大公报》报道，最新一份施政报告提到，创科局为eID推出明确时间表。卓永兴表示，eID将于2020年中首阶段开始提供约25项常用服务，其中包括续领驾驶执照、申请公屋及居屋等；2020年底会扩展至30项常用服务，如报读专上课程、考车牌等；2021年初会开始接受食物业牌照的电子提交。至2021年中，会将eID扩展至约3000个政府表格。

创新及科技局局长杨伟雄强调，“eID是完全保密，而且不会侵犯个人私隐”，在完全保密的情况下提取和整合资料。他又以市民到便利店买酒作为例子，店员或会要求确应买家是否符合法定年龄买酒，eID在这时便可发挥效用，毋须知道买家的姓名，只确认他是否符合法定年龄。他又表示，政府是“信得过的”，商家不必怀疑资料的可信度。

开放数据方面，卓永兴表示，若无充分的政策或执行理由，会要求部门开放数据，并会于今年年底制定及公布有关开放数据的计划。他强调，政府已清晰了解社会对于尽快开放数据，如交通、教育、卫生数据的期望，但仍需由政策局或部门按实际情况，再进行决定。

说到“再工业化”方面，杨伟雄表示政府以20亿设立“再工业化资助计划”，配对形式资助生产商，在香港设立智能生产线，期望吸引“高增值”、“高技术”和“用地不多”的工业在香港发展，藉以在国际上“争取回以往所失去的”。创新科技署署长蔡淑娴表示，现时当局一直与业界进行沟通和检视，如申请条件，准则和上限等，并会尽快敲定细则，向立法会财委会申请拨款。

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