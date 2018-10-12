中国农村网络零售额去年首破万亿元人民币大关

中国国际电子商务中心研究院今天（12日）公布的数据显示，中国去年的农村网络零售额首次突破万亿元大关，达12448.8亿元（人民币，下同，约2477亿新元），同比增长39.1%。

据中新社报道，中国国际电子商务中心研究院发布的《中国农村电子商务发展报告（2017—2018）》，农村实物类产品网络零售额达7826.6亿元，占比62.9%，服装鞋包、家装家饰、食品保健位居前三位；农村服务类产品中，在线旅游、在线餐饮表现尤为突出，对农村网络零售额增长贡献率分别为21%和17.2%。

报告指出，截至2018年6月，中国农村网民规模达2.11亿，占整体网民的26.3%。今年上半年，农村电商发展依然保持强劲势头。此外，2018年上半年，农村地区网络零售规模不断扩大，全国农村网络零售额达6322.8亿元。

报告也显示，相比于城市电商，农村电商发展仍有差距，电商生态环境有待改善。从地区分布来看，东部地区农村网络零售市场份额高达78.63%，远远领先其他地区；东北地区农村电商发展较为落后，发展空间大。

农村电商的快速发展还体现在农村网店和“淘宝村”的不断扩张。据统计，2017年农村网店达985.6万家，同比增长20.7%，带动就业人数超2800万人。“淘宝村”总计达2118个，同比增长62%。报告指出，农村电商市场远未达到饱和程度，市场空间依然很大。

农村电商作为精准扶贫的重要载体，对推进乡村振兴、推动农业产业转型升级、带动农民就业和脱贫增收发挥了重要作用。数据显示，2017年全国832个国家级贫困县实现网络零售额1207.9亿元，同比增长52.1%。

中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛指出，2017—2018年，中国农村电商走到了历史转折点，未来将告别野蛮生长时代，逐步走向转型发展的新阶段。

李鸣涛也指出，乡村振兴战略、消费升级趋势、市场投入增加以及应用门槛的降低为农村电商发展带来新的机遇，但同时也面临一些挑战，如存在对农村电商认知不足、农产品品牌建设滞后、人才瓶颈凸显、上行设施薄弱等问题。



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