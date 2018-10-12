中日关系舆论调查：两国民众认为中日关系逐步转好

由中日两国机构昨天（11日）公布的民调显示，两国民众认为中日关系在逐步向好。

据中新社报道，由中国外文局和日本言论NPO共同进行的第十四届北京-东京论坛“中日关系舆论调查”显示，认为“中日关系好”的中日受访者比例近年来均保持增长趋势。

两国受访者中认为“中日关系差”的均在半数以下。其中，持这一观点的中国受访者比例从去年的64.2%下降至今年的45.1%，日本受访者更是降至39%，为八年来首次降至40%以下。

此外，两国均有七成以上的受访者认为“中日关系重要”。持这一观点的中国受访者较去年增加较多。至于认为重要的原因，一半以上的日本受访者表示“日中合作对于亚洲的和平与发展是必要的”，而中国受访者方面，除了这一原因，也有较多人认为“两国是重要邻国和贸易伙伴”。

调查结果还显示，领土争端、历史问题等在受访者眼中仍是影响双边关系的重要问题，中国受访者中更是有90%以上的人认为“历史问题阻碍中日关系发展”。

据悉，此次中方调查于今年8月27日至9月11日进行，调查样本包括来自北京、上海等10个城市的1548名城市居民。日方调查于今年9月1日至22日进行，共调查1000名人。

本次发布会吸引了40家以上的中日两国媒体以及关注民调的各界人士近百人参加。有媒体人士表示，论坛连续14年进行专项调查，具有很高的权威性，值得重视。

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