台湾海军军舰士官长泄密 检察官登舰搜查

一名在台湾海军124舰队承德舰负责资讯系统维护，在舰上服役期间7年的士官长，因涉嫌在2011年7月1日到2018年6月30日之间，持有硬碟，储存许多从军舰电脑拷贝出来的电子情报等机密资料，今日（12日）被高雄高分检以洪涉嫌违反国家机密保护法、刑法外患及国家安全法等罪侦办搜索约谈到案。

据联合新闻网报道，高雄高分检指出，洪姓士官长（40岁）因涉嫌其他案件，原本由桥头地检署侦办，今年1月侦办期间，在洪的住处查扣硬碟，在硬碟中意外发现储存许多从军舰电脑拷贝的军事资料。

从军舰电脑拷贝的军事资料，经国防部鉴定后，认定其中有许多属于国家机密，也属于军事机密的电子情报等机密资料，因为属二审管辖案件，桥头地检署在今年8月函送高雄高分检侦办。

高雄高分检侦办，经向高雄高分院声请核发搜索票，今上午指挥高市调查处、高市宪兵队等人员到洪姓士官长新职地点，左营舰队支援队、与洪的嘉义老家、高市大顺路住处搜索，当场查扣手机、信用卡及电脑内硬碟等物，洪也约谈到案。

高雄高分检也一并约谈洪姓士官长当时同在舰上服役的宋姓上校舰长及其他同袍等共11位证人，厘清案情，至于资料是否有外洩？检方表示，此部分今约谈洪到案，厘清是否有外洩违反国家机密保护法。

检方指出，侦办此案件，等到10月承德舰返回左营军港，今天检察官李静文也率同高雄市调查处、高雄市宪兵队及军事安全总队人员登舰会勘相关犯罪场所。

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