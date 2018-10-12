拒绝青年论坛引反弹 柯文哲：11月8日后奉陪

对于“双北市长青年论坛”筹办学生表示，若台北市长柯文哲拒绝出席，会用选票让他知道年轻人意见，柯文哲回应说，11月8日以后会请假专心打选战，届时“要奉陪没问题啦”。

“双北市长青年论坛”由台大、辅大、文化、海洋大学、台北大、政大、北市大、成功、真理、阳明、东吴、台科大、马偕医学院等学生会，以及东吴学生议会和铭传大学台北校区学生议会等发起，由学生针对劳动、就业、居住等议题对参选人提问。

据联合新闻网报道，柯文哲今天出席“绩优环保义工队暨志义工环保奖章颁奖典礼”前受访表示，他不是不参加辩论，只是11月8日才会请假打选战，“这也不是说你办一个论坛，人家就一定要来。哇，这世间怎么会变这样？”

柯文哲说，社会上也不可以这样，“奇怪，怎么说你想做什么事，就人家要配合你。奇怪，我有我的行程啊”。

柯文哲指出，11月8日以后他会请假专心打选战，因此，政见辩论会主办单位可以跟竞选办公室商量，11月8日以后有哪些单位要办辩论会、要怎么举办，“要奉陪没问题啦”。

另外，北市停发重阳敬老金后，近来规划扩大补助行动不便长者搭乘计程车。

对此，柯文哲说，目前使用台北市敬老卡搭乘计程车，新台币100元以内补助16元、100元以上补助32元；因为社会福利易放难收，市府花钱必须要有实质意义，正搜集资料，看看使用状况怎么样，精算后再决定要提供多少补助。

柯文哲表示，他态度比较务实，不会乱开支票，就算要扩大补助长者搭乘计程车，也不会在选前推出，“选前好像在买票一样”；届时市府精算后，会再向大家报告。

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