中国证监会：上半年10家私募机构涉嫌非法集资等问题

中国证监会今天（12日）公布，当局在今年上半年对453家私募机构开展了专项检查，检查发现139家私募机构存在违法违规问题，其中10家私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产、从事损害基金财产和投资者利益等严重违法违规行为。

据中新社报道，2018年上半年，证监会组织对453家私募机构开展了专项检查，检查对象以“问题风险导向”和“随机抽取”方式选取，包括私募股权、创业投资基金管理人281家，私募证券基金管理人119家，其他类私募基金管理人53家。共涉及基金4374只，管理规模2.08万亿元（人民币，下同，约4137亿新元），占行业总管理规模的17.20%。

证监会表示，本次检查根据不同私募机构和产品类型，确定差异化检查重点。除资金募集、投资运作、信息披露等方面的合规性外，对跨区域经营的私募机构重点检查不同机构之间的业务往来、资金往来、产品嵌套情况以及业务隔离、风险隔离等制度的有效性情况，对管理非标债权的私募机构重点检查可能存在的“资金池”业务、保本保收益、影子银行风险、杠杆运用等情况。

从检查结果看，私募行业整体守法合规意识有所提高，但是一些私募机构仍然存在违规问题。本次检查发现139家私募机构存在违法违规问题，其中10家私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产、从事损害基金财产和投资者利益等严重违法违规行为；59家私募机构存在公开宣传推介、向非合格投资者募集资金、未履行投资者风险评估程序、未对私募基金进行风险评级、承诺保本保收益等违规募集行为。

此外，48家私募机构存在开展“资金池”业务、证券类结构化基金不符合杠杆率要求、未按基金合同约定进行信息披露、未按规定保管基金相关材料、基金合同约定不托管但未在基金合同中明确基金财产安全保障措施等违规运作行为；54家私募机构存在私募基金未按规定备案、登记备案信息更新不及时不准确、证券类私募基金从业人员未取得基金从业资格、证券类私募基金委托个人提供投资建议、不配合监管检查等其他违规行为；200家机构存在内控不健全、兼营与私募基金无关业务等不规范问题。

针对专项检查发现的问题，根据违法违规行为的具体情形，证监会依法采取以下处理措施：

一是对126家存在资金募集、投资运作等违规问题的私募机构采取行政监管措施；

二是对五家存在从事损害基金财产和投资者利益等严重违规行为的私募机构立案稽查，并先行采取行政监管措施；

三是将六家机构涉嫌违法犯罪线索通报地方政府或移送公安部门，并对其中两家机构采取行政监管措施，一家立案稽查。

同时，证监会将上述违法违规问题及采取的监管措施记入资本市场诚信档案。

证监会表示，将持续加强私募基金监管力度，坚决整治行业乱象和严重干扰市场秩序的行为。同时，不断加强风险监测预警，防范、化解私募基金行业风险，推动私募基金行业健康发展，促进私募股权和创投基金行业真正发挥资本市场基础性战略性作用。

早报订户新闻，更多精彩等着您！