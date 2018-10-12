广州出台加快发展高端服务业政策 年薪逾60万元人民币获奖励

广州市政府近日发布关于加快发展高端专业服务业的意见，其中包括对企业中年工资薪金应税收入达到60万元（人民币，下同，约12万新元）以上的高端人才给予奖励。

据中国《广州日报》今天（12日）报道，由广州市府办公厅正式印发实施《广州市人民政府办公厅关于加快发展高端专业服务业的意见》提出，力争到2020年培育一批实力强、服务水平高的高端专业服务品牌机构；集聚一批具有世界眼光、国际视野的高端专业服务人才；建设一批国际知名、各具特色的高端专业服务业集聚区。《意见》包括了众多含金量很高的激励政策，在吸引人才方面，对企业中年工资薪金应税收入达到60万元以上的高端人才给予每人6万至10万元的奖励。

《意见》中提出，鼓励国内外知名品牌高端专业服务企业到广州发展。对2017年1月1日后新设立且达到《广州市高端专业服务业行业分类表》确定营业收入标准的高端专业服务企业，连续三年按照企业地方经济社会贡献给予每年不超过1000万元的奖励，连续3年每年给予不超过200万元办公用房补助。

《意见》同时提出，支持广州高端专业服务企业培养和吸引高端人才，提升市场竞争力。每年组织核定一批高端专业服务业重点企业，对企业中年工资薪金应税收入达到60万元以上的高端人才给予每人6万至10万元的奖励，奖励名额不受限制；对全部高端人才均未达到年工资薪金应税收入60万元以上的重点企业，给予一个奖励名额，金额6万元。获得上述奖励支持的高端人才申办人才公寓、子女入园入学、人才落户、人才绿卡、出入境、居留等，可按照《广州市促进总部经济发展暂行办法》，同等享受广州总部企业人才优惠政策。

此外，支持鼓励广州高端专业服务企业争创各级品牌，对首次获得中国驰名商标、广东省著名商标、广州市著名商标的企业，分别给予一次性100万元、30万元、10万元的奖励。支持广州设计领域企业单位和工作室参与各类行业评定评价，获得广州市市长质量奖、美国普利兹克奖、德国IF设计奖、德国红点奖、中国广告长城奖、中国设计红星奖等重大奖项，按照《广州市高端专业服务业奖励项目表》标准给予每项3万至100万元的奖励。

加大对国家广告产业园、市级以上文化产业示范园区设计类小型微型企业发展的培育力度，按照50％的比例给予园区内创办不满三年、年营业收入少于200万元的广告设计类、工程设计类、工业设计类企业场地租金补助，每家小型微型企业每年补助不超过10万元，补助年限不超过三年，每个园区每年累计补助不超过200万元。

支持高端专业服务业领域行业协会、产业联盟等社会组织发展，鼓励龙头企业、行业协会等有关组织通过市场化方式在广州市举办具有全球性和全国性的大赛、会议、论坛、展览等活动，对总开支超过500万元的大型活动，经审定后按照30％的比例给予总额不超过300万元的补助。

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