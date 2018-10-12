中国已成为世界第二大坚果生产国

中国国家林业和草原局一名副司长今天（12日）称，中国已是世界第二大坚果生产国，占世界总产量的10%。

据中新社报道，林业和草原改革发展司副司长王俊中在“2018云南·昆明坚果产业发展高峰论坛”上指出，中国坚果产量过去10年增长了96%。

王俊中也指出，核桃是中国坚果的主要产品，全国核桃种植面积达1亿多亩，是世界核桃种植面积最大的国家，产量占全球的48%。而云南核桃、澳洲坚果种植面积和产量均居全国第一，市场地位举足轻重。

统计数据显示，截至2017年底，云南省核桃种植面积达4300万亩，产量116万吨，产值318亿元（人民币，下同）；澳洲坚果种植面积达262万亩，产量1.6万吨，产值4.8亿元。

中国工程院院士曹福亮以云南为例剖析国内坚果产业发展现状。他说，当前，云南已成为全球最大的核桃、澳洲坚果种植和生产地区，具备了未来引领和主导世界核桃和澳洲坚果种植、加工与市场的坚实基础。但仍然存在市场开拓能力不足、三产融合发展程度低、质量发展意识不够、支撑服务体系不健全、创新驱动不足等问题。

曹福亮建议，通过开展重大科技创新平台建设，构建智慧林业工程，出台发展条例，构建坚果质量安全标准体系，设立坚果产业发展专项资金，建立市场及品牌激励机制，出台扶持企业的优惠政策，建立核桃树认养平台，助推坚果产业发展。

值得关注的是，澳洲坚果种植在中国发展惊人。云南省热带作物科学研究所澳洲坚果研究中心主任贺熙勇称，澳洲坚果在云南的种植规模已超原产地。预计到2025年，中国澳洲坚果产量将居世界第一。他还表示，当前，全球对澳洲坚果果仁的需求量约40万吨，但市场供应量仅为5万吨，产业发展前景广阔。

云南省林业厅厅长任治忠表示，为助推坚果产业发展，云南省还将启动综合示范基地建设、科技创新与服务平台建设、市场体系建设、品牌打造、产品安全生产与质量监督管理体系建设等八大工程。力争到2022年，云南坚果产量达265万吨，综合产值达1150亿元，将云南坚果产业打造为具有世界影响力和话语权的一流绿色食品产业。

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