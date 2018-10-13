中科院实现哺乳动物同性繁殖：雌性小鼠完全健康，雄性早夭

数百万年来，处于进化树顶端的高等动物有着固有的经典生殖规律，即依靠精子和卵子结合维系着种族繁衍。目前，这一经典规律或有被打破的可能，中科院动物所的研究团队在小鼠身上率先获得了与正常小鼠无异的孤雌生殖小鼠，同时首次看到了孤雄小鼠能存活至出生后48小时。

据澎湃新闻报道，11日，上述研究成果发表在国际学术期刊Cell Stem Cell 。该研究工作由中科院动物所和中科院干细胞与再生医学创新研究院完成，动物所研究员胡宝洋、周琪和李伟为论文的共同通讯作者，博士后李治琨、王乐韵，博士生王立宾、袁雪薇以及副研究员冯桂海为共同第一作者。

所谓的孤雌生殖，即即不经过与雄性的交配，雌性个体即可生下后代。作为有性生殖的补充，孤雌生殖能在缺乏雄性的情况下，维持个体的繁衍与种群的更新。

虽然存活时间较短，但该项研究也首次获得了具有两个父系基因组的孤雄小鼠，证实了即便在最高等的哺乳动物中，孤雄生殖也有可能实现。

研究团队提到，更完善的印记修饰能够完全跨越孤雌生殖障碍，获得健康发育的孤雌动物。得到孤雄小鼠则需要更多的印记修饰，而所有的孤雄小鼠均无法存活至成年，意味着相比孤雌生殖，孤雄生殖有着更多的障碍。

研究团队认为，哺乳动物同性生殖此番在实验室中获得了成功，对理解基因组印记的进化、调控和功能具有重要意义，对于开发新的动物生殖手段也有重要价值。

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