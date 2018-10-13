上合总理会发表联合公报：反对任何形式的单边主义和贸易保护主义

上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第十七次会议当地时间11日至12日在塔吉克斯坦共和国杜尚别举行。会议发表的联合公报表示，反对任何形式的单边主义和贸易保护主义。

据中新社报道，根据公报，会议期间，各代表团团长在建设性的气氛中就当前国际和地区经济发展问题广泛交换意见，讨论了深化上合组织框架下经济和人文合作的前景与措施，以进一步巩固成员国人民相互理解与传统友谊。

各代表团团长指出，积极落实2018年6月10日在青岛举行的上合组织成员国元首理事会会议共识具有重要意义，强调应进一步挖掘上合组织扩员巨大潜力，深化各领域合作。

各代表团团长指出，世界经济形势虽有所好转，但仍不稳定，经济全球化进程遭遇单边主义和保护主义抬头、发展速度减缓、金融市场波动等问题及国际贸易其他挑战。

各代表团团长指出，要恪守《上合组织宪章》宗旨和任务，遵循《上合组织至2025年发展战略》，继续加强政治、安全、贸易等领域合作，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，确立构建人类命运共同体的共同理念。

各代表团团长支持进一步完善全球经济治理体系，发展经贸和投资合作，认为世界贸易组织仍是各国讨论国际贸易议题和制定权威、有效多边贸易体制规则的重要平台，应进一步为共同构建开放型世界经济深化合作，不断巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，反对任何形式的单边主义和贸易保护主义。

各代表团团长指出，进一步发展区域经济具有重要意义，包括落实上合组织成员国多边合作倡议，以促进本地区互利伙伴合作，加快经济发展，扩大交通和能源领域合作，提升投资规模，促进创新技术应用和保障居民就业。

公报显示，哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国重申支持中华人民共和国提出的“一带一路”倡议，肯定各方为共同实施“一带一路”倡议，包括为促进“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接所做的工作。各方支持利用地区国家、国际组织和多边合作机制的潜力，在上合组织地区构建广泛、开放、互利和平等的伙伴关系。

上合组织成员国政府首脑(总理)理事会下次会议将于2019年在乌兹别克斯坦共和国举行。

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