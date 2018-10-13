柯文哲：韩国瑜网络声量比我高

有消息传出台北市长柯文哲将南下替国民党高雄市长参选人韩国瑜站台，引发关注。柯今早受访时无奈说，不知这是哪来的消息。但他也透露，透过查询google trend（搜寻趋势）可以发现，韩国瑜现在网络声量比他还高了。

据中时电子报报道，被问及要不要帮韩国瑜站台，柯文哲说，他昨天比较早回家，看每一台call in节目都在讨论这个，“很奇怪，我都没有要做什么事，一下选总统、一下替韩国瑜站台，消息哪来的？”

柯文哲也说，现在韩国瑜网络声量比他还高，查一下google trend就知道了。

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