自然泄流后金沙江堰塞湖水位下降20多米，溃坝隐患完全消除

自12日傍晚金沙江堰塞湖形成自然泄流后，堰塞湖过流量快速增加，截至13日9时，水位已累计下降二十多米。

据甘孜日报报道，根据现场专家介绍，截至13日上午9时左右，金沙江白格堰塞湖右岸拢口已完全冲开，江水以每秒5000立方米左右的流量奔流而下，堰前水位迅速下降，湖水水位下降20多米，溃坝隐患已完全消除。

另据澎湃新闻从国家防总了解到，据前方初步统计，西藏自治区转移危险区群众1.09万人，四川省转移危险区群众1.04万人，华电集团水电站施工作业的4268人已全部转移。目前暂无人员伤亡报告。

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