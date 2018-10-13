FCC马凯续签被拒 林郑：一国底线不存在政治包容

香港特首林郑月娥今早在商台表示，特首要有更大政治包容性，便会有更多伙伴，亦能有效施政，但当被问及外国记者会（FCC）第一副主席马凯不获签证续期，如何说服市民或泛民这不是打压新闻自由或政治异己，而是政治包容，林郑月娥指政治包容有前设，即不触碰“一国”底线。她又说，如政府在宪制问题或政策上息事宁人，会有人变本加厉，故政府不可回避。

据明报报道，林郑月娥表示，特首愈包容、伙伴愈多是有前设的，就是不触碰“一国”这条底线。她解释说，特首是双负责制，要向香港负责，亦要向中央人民政府负责，所以不能触碰“一国”底线，任何鼓吹港独，说港独是选项，或自决考虑香港独立、联邦制等等，这些全都触碰了“一国”底线，“并不存在所谓政治包容的空间”。

林郑月娥说，有人批评中央箝制，但大家应反复思考谁造成香港现有局面，回想回归时香港人都骄傲于有高度自治，可以“中国香港”名义参加世界组织，在中央支持下可举行国际金融会议，内地有危难时亦义不容辞地支援，2008年北京奥运时，香港人也为国家队的表现感到振奋，这些是香港在“一国两制”下应有的表现。

她又说，提倡香港独立、可以自己决定的人，造成不利于香港发展的现象后，又认为政府不应处理，若处理就是影响各方面自由，“这不是公道的说法”。

至于会否担心因愈打压反而愈助长其气焰，林郑月娥表示，息事宁人是可以的，但后果是有人会变本加厉，故政府在一些事上不可回避，应该要有勇气向社会解释清楚。

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