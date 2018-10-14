金沙江堰塞湖自泄水流最大洪峰已至云南迪庆境内

据新华社报道，记者从云南省迪庆州水务局获悉，金沙江堰塞湖自泄水流最大洪峰已至云南迪庆州境内，截至14日零时，已紧急转移群众6617人。

迪庆州水务局局长余永红介绍，当地正加紧疏散沿江低洼地段的群众，并加强水文监测。初步统计，迪庆州需要转移群众8455人，目前转移工作仍在进行中。

“和早上相比，金沙江水位已上涨了近5米。”13日晚10时，迪庆州德钦县羊拉乡党委书记立青农布依然在金沙江沿岸排查，疏散群众。他告诉记者，洪峰已到羊拉乡境内，从11日至今，全乡已疏散转移村民超过700人，他们已从沿江低洼地段安置到附近的村子里。

云南省防汛办已下发相关通知，要求迪庆、丽江、大理、楚雄、昆明、昭通等州市和相关部门，进一步落实责任，迅速行动，采取一切措施，动员组织受威胁区域人员转移避险，并派出两个工作组赴迪庆州、丽江市指导防范工作。

13日下午5时，迪庆州政府召开紧急会议，安排部署防范金沙江干流堰塞湖洪峰相关工作，要求德钦县、香格里拉市、维西县、经济开发区根据水情情况，及时判定受威胁区域，有序组织沿江低洼地段的群众，迅速转移至堰塞湖发生以前原有江面15米以上区域。

早报订户新闻，更多精彩等着您！