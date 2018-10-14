警方通报“北大医院医生被打”事件：一人刑拘一人取保候审

据北京西城区警方的“西城警讯”公众号13日通报，9月22日21时50分许，在北京大学第一医院发生一起妇产科医生被患者家属殴打案件。

经前期工作，认定案件事实如下：产妇孙某（女，44岁，本市人）在北大医院妇产科待产，因已超预产期，就能否剖腹产问题，产妇丈夫郑某宇（男，46岁，本市人）在诊室外走廊处拦住当日值班的妇产科医生赫某某，要求解决，赫医生在解释过程中，郑某宇情绪激动，突然挥拳击打赫医生，赫医生被迫还击，被现场其他人员劝开。随后，郑某宇的妻子孙某和女儿郑某蕊（女，19岁，本市人）闻讯赶来，郑某宇和郑某蕊再次对赫医生进行殴打，因考虑孕妇人身安全，赫医生始终保持克制，未予还手，后被现场医务人员及其他患者家属拉开。

西城警方认为，郑某宇、郑某蕊父女二人，妨碍值班医生正常工作，并对医生进行殴打的行为，既侵犯了医生的人身权利，也影响了正常医疗秩序。维护良好的医疗秩序，保障医务人员和患者人身安全，是公安机关、医院及相关主管部门、患者的共同责任，对于危害患者和医务人员人身安全、扰乱医疗秩序的行为，公安机关将依法严肃查处。

产妇孙某在事发后第二天在医院产下一女，身体状况不稳定，需要亲人照顾，警方在法定办案时限内，对郑某宇、郑某蕊采取强制措施的时间上进行了适度考量，对此，赫医生表示体谅。

2018年10月13日，西城公安分局对郑某宇依法刑事拘留，考虑到郑某蕊系在校大学生，且对自身行为真诚悔过，并得到了赫医生的谅解，对其采取取保候审。目前，案件正在进一步审理中。

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