蒋孝严：中华文化具韧性 越反越有后座力

国民党前副主席蒋孝严13日表示，中华文化的韧性无可比拟，用人为的政策越去反他，后座力越强，他相信两岸关系只要坚定信心，终究会拨云见日，应该共同创造一个共享的未来。

据中时电子报报道，蒋孝严13日出席山东泰安举办的“两岸暨全球华人敬天祈福活动”，他在“泰山论道”座谈时的讲话指出，大陆在文革时，台湾推动中华文化复兴运动，并由蒋介石亲自担任总会长，足见台湾对中华文化的重视。

蒋孝严认为，尽管最近两年台湾对中华文化采取一些“其他方向的做法”(指去中国化)，但他认为中华文化的韧性无可比拟，“你越反他，后座力是无比的大”，他指出，台湾的街道名，有四维路、八德路，也有忠孝、仁爱、信义、和平，显示中华文化就在人民的生活当中；也有北平路、南京路、重庆路、济南路、青岛东西路，也证明两岸的连结，他强调这些连结越是用人为的政策去反，后座力反而越大。

蒋孝严说，国共两党有愉快的过去，也有不愉快的过去，曾经合作抗日，但后来吵架，接着打架，“弟弟把哥哥打到台湾”，但他强调，这些都是过去，应该要诚实面对，并正面面向未来，尽管在政治上有差异，但传统文化是两岸共同享有的宝贝，他认为应当要在文化的基础上，创造一个共享的未来。

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