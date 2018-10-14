指房屋问题最严峻　张建宗：凝聚共识才能推动香港向前

香港政务司长张建宗今天于新一篇网志谈及《施政报告》，指房屋问题是众多民生议题中最严峻、最棘手、最复杂，“我们矢志扭转这局势，拥有觅地造地、建立土地储备的决心”，认为整体社会要凝聚共识，才能推动香港向前。

据明报报道，新一份《施政报告》上周出炉，当中填海1700公顷的“明日大屿”计划备受争议。张建宗今早于网志表示，社会聚焦讨论房屋及土地供应范畴，尤其是“明日大屿愿景”，惟《施政报告》还有许多不同范畴新措施等，“全部皆是一脉相承，环环紧扣，惠及各阶层市民”，称“凡事要取得最好平衡点才有利香港发展”。

他又说，在众多民生议题中，房屋问题是最严峻、最棘手、最复杂，“我们矢志扭转这局势，拥有觅地造地、建立土地储备的决心，大刀阔斧、持之以恒地开拓土地，增加房屋供应，提出一系列措施，纾缓住房压力，改善市民的居住环境”。

张建宗强调，整体社会要凝聚共识，才能推动香港向前，期望与立法会跨党派议员结伴同行、“在求同存异基础上一起做实事，努力为市民谋福祉，否则香港只会停滞不前，蹉跎岁月”。

张建宗最后称，特区政府会以开放态度聆听各界声音，广纳民意，积极推动和落实各项政策措施，“坚定前行，为市民燃点希望”。

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