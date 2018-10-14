中国女孩在澳洲失踪近两个月 警方发布照片急寻人

当地时间13日，澳大利亚警方通过媒体发布消息，寻求公众协助寻找一名失踪已近2个月的中国女孩张贝琳（Beilin Zhang）。

据海外网报道，综合澳洲《每日电讯报》、今日澳洲等多家媒体13日报道，失踪的女孩名叫张贝琳，今年23岁，是悉尼大学的留学生。她曾在8月20日凌晨3点左右出现在基亚马火车站（Kiama Railway Station），这也是其最后一次被监控视频拍到。当时，她穿着白色长外套、黑色裤子并戴着手套，可能还背着一个黑色的手提包。

自那天以后，张贝琳就再也没有回到家中，警方和其家人也无法找到她，目前都对她的情况感到担忧。张贝琳身高约160厘米到165厘米，身材苗条，留着漂过的金色短发。目前警方正向公众征询线索，呼吁帮助寻找这位失踪已近2个月的女孩，有相关线索立刻拨打热线1800 333 000与警方联系。

据今日澳洲早前报道，张贝琳的父亲介绍称，失联前，自己的女儿已经找到了工作，但因为身体原因暂未上班。“今年4月，（女儿）说觉得早上起来会发抖，走路也走不好。”张父称，出现此情况前，贝琳曾发烧未退。当时，他让女儿回国休养一段时间，但女儿表示先在悉尼治疗一段时间。

7月，张贝琳在与父母沟通时，表示“再过2个疗程就能恢复正常生活”。但8月17日，即父母最后一次与女儿沟通时，她却表示“病情更严重了”。随后，父母让贝琳准备回国。

张父介绍称，8月20日，室友发微信给贝琳后未得到回复。21日，母亲发微信给贝琳依旧无回复后，曾多次致电但手机提示均为已经关机。8月24日，张贝琳父母报警。8月29日，其父母得到警方消息，查到贝琳21日曾使用公交卡外出。与此同时，她的身份证、护照等证件均留在住所。

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