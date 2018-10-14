湛江港30万吨级航道改扩建获批 拓宽“一带一路”南向通道

作为中国大陆通往东南亚、非洲、欧洲和大洋洲航程最短的港口之一，广东湛江港30万吨级航道改扩建工程项目可行性研究报告近日获国家发改委批复。记者13日从湛江港集团获悉，该工程投资近39亿元人民币，近期即将动工，一年后可完工，届时成为华南地区唯一一个可满足40万吨级散货船通航的航道。

据文汇网报道，“目前，原有30万吨级航道已不能适应港口发展需要，加快航道升级扩能，是拓宽‘一带一路’南向通道，促进中国—东盟自贸区和北部湾地区发展，加快国家西部大开发政策深入推进的需要。”湛江港集团有关负责人指出，该航道改扩建工程获批后，近期可望开工，施工工期1年。按照30万吨级船舶满载乘潮单向通航标准建设，兼顾10万吨级和15万吨级散货船满载全潮双向通航，并满足40万吨级散货船通航条件，届时将成为华南地区唯一一个可满足40万吨级散货船通航的航道。

作为中国“一带一路”海上合作建设支点，湛江港近年发挥西南主出海口优势，加快西南腹地无水港布点，以高效便捷的“海铁联运”为纽带，打造贯通西南和东盟、非洲等运输通道。据湛江港集团提供最新数据，目前开通外贸航线达15条，其中东盟航线占到8条，覆盖新加坡，越南岘港、海防、胡志明、归仁，马来西亚关丹、丹戎帕拉帕斯，泰国曼谷、林查班等港口。

湛江港集团有关负责人表示，目前湛江港已拥有30万吨级以上泊位4个，预计到2020年将翻近一倍；而未来五年，湛江将有5条高铁加快建设，深湛高铁建成通车，合湛高铁、湛海高铁动工，届时通过“海铁联运”更便捷地拓宽“一带一路”南向通道。

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