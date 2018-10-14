女主播在直播过程中侮辱国歌 被警方行政拘留五日

据上海市公安局静安分局官方微博13日消息，虎牙直播平台主播杨某莉在直播过程中，违反了《中华人民共和国国歌法》有关规定，上海市公安局静安分局依法对其处以行政拘留5日。

据中新网报道，警方称，国歌是国家的象征和标志，所有公民和组织都应当尊重国歌，维护国歌尊严。网络直播空间不是法外之地，同样要守法律、讲道德。对于挑战法律底线、违反公序良俗的行为，公安机关将坚决依法打击，切实净化网络环境。

据了解，ID名为“莉哥”的杨某莉10月7日在直播过程中，篡改中国国歌的曲谱并演唱，引发争议。

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