两岸主教首同台 台湾主教：双方交谈可讲中文

梵蒂冈世界主教会议首度有中国大陆主教出席，至于台湾代表、嘉义区主教锺安住昨晚表示，他在会中有与大陆主教们握手寒喧，并说难得他们能来，“很久没来了”。

据联合新闻网报道，对于两岸主教首度同台，锺安住表示，既然教宗接纳，他也接纳。世界主教会议有来自世界各国266位主教，他跟中国大陆主教互动没有特别感觉，差别只在于双方交谈不必用英文，可以直接说中文。

中梵9月22日签署主教任命协议，10月中国大陆政府破例放行两位主教郭金才、杨晓亭到教廷参与世界主教会议，教宗方济各开幕致欢迎词时，谈到两位中国大陆主教与会，语气激动哽咽。

锺安住昨晚出席台湾副总统陈建仁公宴时受访表示，中国大陆教会一直处在分裂状态，教廷屡次邀请中国大陆主教出席未果，他认为教宗应是为了中国大陆教会终于能与普世教会融合而感动。

外界忧心中梵协议将影响台梵邦谊，锺安住说，目前看不出来这种迹象，他日前面见教宗，教宗盛赞台湾在人道救援、宗教对话等领域都做得很好。他请教宗关心台湾，教宗连声说会，他希望教宗替台湾人民降福，教宗也马上用义文回答“立刻”。他认为教宗很肯定台湾，台梵互动亦很密切。

不过面对中国大陆压力，锺安住也向教宗坦言，台湾很需要教宗跟台湾人民站在一起。

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