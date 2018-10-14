陈茂波：香港或进入逐步加息阶段

香港财政司司长陈茂波今日发表网志指，展望明年，利率继续上升无可避免，香港超低息的年代不但结束，可能还会进入逐步加息，资产市场的风险不能忽视。

据明报报道，陈茂波表示，虽然美国联储局已8次加息，但美国的实质利率近10年才刚回复正数，加上经济向好，预期美国的加息会持续进行；而联储局自去年10月开始的按月缩减资产负债表规模的行动仍会继续。这对美元汇率和全球息率都有影响，对一些发行美元债较多的新兴市场来说，挑战不少。

他又指，随着国际贸易磨擦升温、美息逐步上调、美元转强和国际资金流出令新兴市场汇率及经济受压，今年在印尼举行的国际货币基金组织/世界银行年会，主旋律已不再悦耳，而国基会亦调低了今明两年全球经济增长的预测。此外，中国经济前景的阴霾，尤其是中美贸易冲突的发展，令人相当忧虑。

陈茂波认为，美国副总统彭斯的发言令人忧虑中美贸易磨擦，并不单纯是贸易利益这么简单。以现时美国经济、美元强势、难以取代的国际地位，加上还有选举，估计这场贸易纠纷会相当难缠，甚至旷日持久。而它所牵动的层面不止贸易，且除了内地，还有供应链上的其他国家地区，亚洲区内的供应链和经济格局，可能亦会出现深刻变化。

而香港是一个小而全开放经济体，在国际大格局变化中难以左右进展，亦难以独善其身，因此最重要是做好自己应做的工作，包括风险管理、撑企业、保就业，并在转变中寻求新机遇，减低外围变化和前景不明朗对市民生活的影响，稳步继续发展。

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