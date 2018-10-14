市场监管总局：解决线上线下、内销外销产品标准不一致问题

中国国家市场监管总局局长张茅今天在2018年世界标准日主题活动的主旨发言上说，要持续推进标准与认证、计量、检验检测等质量基础设施的协同发展，切实解决线上与线下标准的不一致，内销产品与外销产品标准不一致的问题。

据新华社报道，今年10月14日是第49个世界标准日，国家市场监管总局统计，截至目前，中国已有国家标准3.7万多项，覆盖了一、二、三产业和社会事业的各个领域，部分领域标准与国际标准的一致性水平达到80%以上。

张茅说，要进一步整合精简强制性标准，切实提高民生和公共安全领域标准水平，进一步提升国家标准修订工作效率，将标准平均制订周期从目前的36个月压缩至24个月以内。严格限定政府主导制订的标准范围，强化标准审评审查，切实压缩政府标准数量规模，为市场自主制订标准留出充分的发展空间。要采取切实有力的措施，鼓励市场主体围绕提高产品质量、产业素质和国际竞争力培育发展团体标准，让标准化成为市场主体改善经营、谋求发展的得力帮手。

张茅表示，要广泛开展标准实施效果评估，2020年底以前，新发布的强制性国家标准开展质量及效益评估的比例要从目前的10%提升到50%以上。不断加大国际标准制订和转化应用的力度，争取在2020年底前，主要消费品领域与国际标准一致性程度，从86%提高到95%以上。

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