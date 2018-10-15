殴医大学生为何取保候审? 北京警方释疑

针对北大第一医院上月发生暴力“医闹”案，北京西城区警方前天发通告透露，殴打医生的父女两人“既侵犯了医生的人身权利，也影响了正常医疗秩序”，46岁父亲刑事拘留，19岁女儿郑某蕊取保候审。

但有网友对于警方对女儿郑某蕊为何被取保候审的决定有所质疑，对此，北京市公安局官方微信“平安北京”公众号指出，取保候审是《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一种刑事强制措施，是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为防止其逃避侦查、起诉和审判，责令其提出保证人或者交纳保证金，并出具保证书，保证随传随到，对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。

因此，取保候审同样是对涉嫌刑事犯罪人员的一种强制措施，并不意味着是对涉案嫌疑人处理的终结。

对于西城公安分局对于为何做出这样的决定，通报指出，“考虑到郑某蕊系在校大学生，且对自身行为真诚悔过，并得到了赫医生的谅解”。下一步，随着案件办理的进行，郑某蕊终究会为自己的行为付出应有的代价。

通报称，对于涉医违法犯罪，北京警方始终保持高压打击态势，下一步，北京警方将继续依据相关法律规定，与有关部门相配合，对伤医、闹医、辱医行为构成违反治安管理行为的，严格按照治安管理处罚法予以处罚；构成犯罪的，坚决依法追究刑责。

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