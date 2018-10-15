武长顺落马前夜转移财产细节首次披露

中国裁判文书网近日公布《武玉峰掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书》，披露了2014年7月19日晚，也就是落马前夜，天津市政协原副主席、市公安局原局长武长顺转移巨额财产等细节。

判决书显示，武玉峰是武长顺的侄子，跟武长顺系叔侄关系，1977年12月19日出生于天津市河东区，后在天津市开了一家东来顺饭店。

据《新京报》旗下微信公众号“政事儿”报道，2014年7月20日中午12:55分，中纪委通报，天津市政协原副主席、市公安局原局长武长顺被宣布调查。也就是说，武长顺在落马前夜，连夜转移巨额财产。

法院查明：武长顺任职期间将大量利用职权犯罪、违纪所得的财物藏匿于武玉峰处保管。2014年7月19日晚，武长顺为隐匿罪证再次将部分犯罪、违纪财物交予被告人武玉峰藏匿，武玉峰明知其财物系武长顺犯罪、违纪所得，仍为其藏匿、保管。2014年7月20日，武玉峰在得知武长顺被中央纪委立案调查后，为隐匿罪证，将武长顺交其保管的1874万元人民币、32500美元、93000欧元、玻璃物状物、透明晶体及石状物、手镯、书画、笔筒、银行卡等财物分别窝藏、转移至其朋友李某、王某、高某、陈某、东某、杨某等人处藏匿。

判决书中有纪检监察机关暂予扣留、封存涉案款物登记表，显示扣押、封存的财物共计人民币1874万元、美金32500元、欧元93000元。其中，武玉峰持有的玻璃物状52块。

陈某（武玉峰中学同学）持有的其名下的上海浦东发展银行存单1张、中国工商银行存单1张、渤海银行存单2张，每张100万元，共计400万元，人民币共计750万元，美金32500元，另有圆柱形物体1个、透明晶体5块、石状物4块、吊坠1件，牌照11幅、夏利车手续11份、门钥匙36个，另有房产证、购房合同及票据、股东卡、银行卡、存折、证券交易卡、股票账户单等。

东某（武玉峰小学同学）持有的人民币807万元，天津渤海农村商业银行卡1张，内有存款420万元，欧元93000元，另有书画10幅、银行卡19张、存折4张、手镯、小雕件、笔筒各1个；杨某（武玉峰初中同学）持有的其名下的中国工商银行储蓄存单3张，每张100万元，共计300万元，人民币317万元。

据判决书，武玉峰供述：武长顺近两年（大约2012年至2014年）陆续在其处保存了2000多万元现金、存单、银行卡、房本，被调查前10天左右，武长顺给了他28根金条。2014年7月19日晚，武长顺让他把一个约长一米多、宽半米多、高一米左右的红色大木箱搬走到一个地方的三楼，还给了他一个兜子，内有一个红色木盒子和一个小兜子，说里面是宝石，不过有真有假，让他拿去保存好。当晚，他开始联系同学王某等人，转移上述财物。

王某证实：2014年7月19日晚，武玉峰打电话约他见面，到了约定地点后，武玉峰告诉他，如果凌晨3点自己还没有回来，他就去东来顺饭店办六件事：一是找东来顺饭店出纳李某，将保险柜里的290万元钱拿到他那里保管；二是让李某把武玉峰办公室的东西收拾好拿走保存；三是让李某把武玉峰电脑内名为管理制度的文件删除；四是让他把删除文件的电脑拿走；五是让他把饭店值班室的东西拿走；六是让他通知王秋安去武玉峰的一套房子里，把宝通的账本、支票、电脑都拿走。

王某称，他按照武玉峰的安排将东西带回家，放在了阳台上。7月22日，他在另一名同学杨某家，跟武玉峰见面，武玉峰问他保管东西的情况，他说在阳台上放着，武玉峰说在阳台上不安全，就联系了另外一人把东西转移走。此外，2013年12月份，他还帮武玉峰买了10辆夏利汽车，并上了11个牌照。

武玉峰的朋友高某在武家控制的迪天公司任职。高某证实：2014年7月19日，武玉峰让王某转告他最近形势紧张，迪天的业务暂停。次日，武玉峰又对他说武长顺被调查，肯定牵连到其几人，给他和王某、陈某每人5万元补偿，还让王某买几部手机给几人，以后联系用。7月22日或23日、7月25日或26日，武玉峰各交给他一份房产证，还交给他一张20万元的银行存单。两份房产证和存单均以他的名义办理，但系武长顺个人圈子所有。

武玉峰初中同学杨某证实：2014年7月20日下午，他与武玉峰在一起时听说武长顺出事了，武玉峰就随他一起回家，直至7月29日武玉峰被带走，都是在他家中住的。期间，他代武玉峰去批发市场买过七部手机，他不知道武玉峰做什么用的。2014年7月25日左右，武玉峰回到其家中，拿出3张银行存单给他，让他暂时保管，并告诉他，如果有人查了就说这些钱是他自己的，他看到存单上写的是他的名字，共计300万元，他不知道这些钱是怎么回事，也有些担心，但还是帮武玉峰保管了，钱现已取出经清点后被扣押封存。他在家里还发现武玉峰的衣服里包着17万元人民币，也上缴到中纪委了。

今年2月，郑州市二七区人民法院以武玉峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币200000元。

报道指，近日，中国裁判文书网还公开了一份与武玉峰有关的执行裁定书。

郑州市二七区人民法院于今年8月27日裁定，冻结、划拨被执行人武玉峰的银行存款人民币202900元或查封其相应价值的财产。

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