中国央行今起降准释放7500亿资金 本周或迎来资金面最宽松时期

中国央行的最新一次定向降准今天正式实施，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点，大约释放1.2万亿元资金;其中4500亿元用于置换中期借贷便利(MLF)，7500亿元资金用于增强金融服务实体经济能力，并与10月中下旬的税期形成对冲。

《新京报》报道，有业内人士认为，在降准实施与政府债券发行缴款、企业季度缴税等多种因素综合作用下，10月下半月资金面料将呈现先趋松后收敛的变化，本周将会是本月资金面最宽松的一段时期。

央行有关负责人表示，本次降准的主要目的是优化流动性结构，增强金融服务实体经济能力。当前，随着信贷投放的增加，金融机构中长期流动性需求也在增长。此时适当降低法定存款准备金率，置换一部分央行借贷资金，能够进一步增加银行体系资金的稳定性，优化商业银行和金融市场的流动性结构，降低银行资金成本，进而降低企业融资成本。同时，释放约7500亿元增量资金，可以增加金融机构支持小微企业、民营企业和创新型企业的资金来源，促进提高经济创新活力和韧性，增强内生经济增长动力，推动实体经济健康发展。

在降准对人民币汇率的影响方面，负责人表示，本次降准弥补了银行体系流动性缺口，优化了流动性结构，银根并没有放松，市场利率是稳定的，广义货币(M2)和社会融资规模增长率与名义GDP增长率基本匹配，是合理适度的，不会形成贬值压力。

本次降准有利于促进经济结构调整，推动高质量发展，经济基本面对人民币汇率的支撑更加巩固。作为大型发展中经济体，中国出口有较强的竞争力，同时，中国经济以内需为主，制造业门类齐全，产业体系较为完善，进口依存度适中，人民币汇率有充足的条件保持在合理均衡水平上的基本稳定。中国人民银行将继续采取必要措施，稳定市场预期，保持外汇市场平稳运行。

从历史数据来看，2017年，长江策略研报曾分别统计了从2014年以来，定向降准和全面降准之后5个交易日、30个交易日以及90个交易日，上证综指和创业板指数的表现，整体来看，定向降准后市场并没有表现出明显的规律。而全面降准后，市场在短期(5个交易日、30个交易日)大概率上涨，但长期来看并无明显的规律。

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