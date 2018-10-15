蓝营抢攻中台湾 “马立强”站台拉票

国民党昨天在台中市举办团结造势大会，六都市长参选人合体造势，倾全力拉抬“中秀燕”。

据联合新闻网报道，台湾前总统马英九、国民党主席吴敦义、双双为国民党失去政权“让国人受苦两年”与参选人鞠躬致歉。马英九说：“两次选举我担任总统与党主席，须负起很大的责任，如吴主席所说须将功赎罪，所以我很早就展开辅选，希望弥补过去做得不够。”

国民党台中市长参选人卢秀燕昨天上午成立竞选总部，“马立强”也重出江湖，马英九与新北市长朱立伦、台中市前市长胡志强站台支持，国民党主席吴敦义与立法院前院长王金平等蓝营大佬全到场，营造团结气势。

晚间登场的团结造势大会，诉求蓝军团结，凸显中台湾的战略地位，国民党六都市长参选人接力上台演讲，希望“南国瑜、北友宜、中秀燕”团结气势带动蓝营重返执政。

马英九说，蔡英文政府未维持两岸关系，致使两年少了两百万陆客，台湾也少了千亿元外汇收入，农渔民和菜贩都说“希望我们（国民党）赶快回来”。

卢秀燕承诺，如当选台中市长，全力拼经济，在山海屯市建立经贸中心和示范区，让台中产品可以行销对岸及全世界，结合台中特有的海港、空港、高铁港的得天独厚优势，让整个大台中变成一个自由港。

立法院前院长王金平指出，民进党所有的起心动念都为了消灭国民党，国民党没有重回执政，政府走的路会越来越不正确，呼吁四年前没有出来投票的国民党支持者，用选票教训民进党。

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