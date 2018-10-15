港府官员：刘小丽不符合参选的条件

报名香港立法会九龙西补选的前立法会议员刘小丽，上周五（12日）获选举主任通知，裁定其提名无效遭DQ（取消参选资格）。香港劳工及福利局局长罗致光今(15日)在电台节目中被问到事件是否剥削参选权时，他指，参选立法会议员有不同条件，其中一项为能否履行基本法及议员职务，今次她被DQ，是因选举主任不信纳她可履行基本法及议员职务，形容“除非修改条例”，否则刘小丽不能符合参选的条件。

据网媒香港01报道，罗致光今天在电台节目中，被问到刘小丽是否被剥削参选权，又会否影响未来青年参政意欲，罗致光先指“刘小丽是否年青人，大家可以自己想想”，随后指参选立法会议员有不同条件，如需符合年龄规定及必须是香港永久性居民等，另一个条件就是能否履行基本法及议员职务，他指今次选举主任裁定其提名无效，是因不能信纳她可履行基本法及议员职务，认为刘小丽被DQ是因不符成为立法会议员的条件。

而另外三名报名参选者中，有两人已获得参选资格。陈凯欣在晚上向传媒表示，已接获选举主任信件，确认其候选人资格。

被视为刘小丽后备计划的工党李卓人上周五报名参选，其竞选办指，至今仍未获确认候选人资格。而在提名期第一日已报名的冯检基，上周五（12日）已获确认候选人资格。

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