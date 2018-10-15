国资抄底收购民资 中国国资委回应：正常市场化行为 不存在谁进谁退

中国国务院国资委表示，不存在谁进谁退，国资抄底民企，或意识形态问题。

据澎湃新闻报道，国务院国有资产监督管理委员会副秘书长、新闻发言人彭华岗表示媒体反映国资“抄底”收购民资上市公司，造成“国进民退”现象，事实上，这只是在当前环境下国企和民企的一种正常的市场化行为，是国企和民企互惠共赢的一种的市场选择，不存在谁进谁退的问题，更不涉及意识形态。

此前有报道称，今年以来，A股市场频现拟转让股权的上市公司。尤为引人关注的是，有24家民营上市公司先后被国有资本接盘。这是否意味着“国进民退”引发热议。

彭华岗表示，要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，这“两个毫不动摇”已经写入了宪法，“是指导我们认识和把握国企民企关系的根本原则。”

他强调，混合所有制改革是双向的，也是双赢的。

彭华岗介绍，目前，中央企业下属各级子企业三分之二都已经是混合所有制企业。近年来中央企业推进瘦身健体提质增效，减少11651户企业法人，其中2618户将控股权让渡给民营企业。

他说：“国有资本、国有企业的进和退，都是基于遵循市场经济规律和企业发展规律的市场化行为。”

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