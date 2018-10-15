港近6000人游行反“明日大屿” 学者指人数多吁特首留意民情

特首林郑月娥上周三发表施政报告，提出“明日大屿”愿景，建议于交椅洲和喜灵洲一带填海1700公顷造岛。守护大屿联盟、土地正义联盟等团体昨天（14日）发起游行反对计划，警方估计最高峰有5800人参与。中大政治与行政学系高级讲师蔡子强认为今次动员时间短，只有约三天，但游行人数多，特首林郑月娥应要留意民情。

据香港《明报》报道，土地供应专责小组成员、立法会前主席曾钰成说，就算市民支持土地供应专责小组早前提出填海1000公顷方案，不等于他们支持林郑月娥提出的1700公顷“明日大屿”计划。但他认为，政府稍后会向立法会申请拨款作前期研究，相信到时公众可透过不同途径表达意见，认为政府不会绕过民意强推计划。

政府回应，明白社会对建造人工岛的关注，之后会做土地勘测、技术研究，及评估项目对交通、环境等影响，以制定方案为日后的公众咨询提供资料。

游行参加者先于铜锣湾东角道默站，下午3时半出发游行往金钟政府总部。不少家长带同小孩参加，多个大专学生组织也派员出席，不少人手持“大白象”道具及“反对填海”标语。游行队尾约下午6时到达俗称“公民广场”的政总东翼前地，与队头相隔近一小时。主办单位没点算人数，而警方估计高峰时有5800人。

守护大屿联盟召集人谢世杰说，行动是表达对威权施政的不满，要求政府撤回计划。他说人工岛填海造价接近用尽本港现时财政储备（政府消息称成本要4000亿至5000亿元（港元，下同，约700亿至880亿新元），而现时财政储备约1万亿元），也会破坏环境。他称香港有足够土地应付将来的人口及房屋估算，如棕土及闲置土地等，但不少在富豪手中，批评政府没决心收回该等土地。谢世杰认为立法会议员应听从民意，于施政报告致谢动议要求特首收回计划。

中大政治与行政学系高级讲师蔡子强说，特别在雨伞革命后，市民可能觉得政治上没出路，故以往政治议题较难动员；但今次的填海议题关乎香港财政储备及下一代，也暂看不到北京要强行推行，市民认为有反对空间，故参加游行。

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