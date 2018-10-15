中国华融原书记赖小民被双开：十八大后变本加厉 涉嫌贪污犯罪

日前，中央纪委国家监委对中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

据新浪财经报道，赖小民违反政治纪律和政治规矩，违背中央金融工作方针政策，盲目扩张、无序经营导致公司严重偏离主责主业，不履行全面从严治党主体责任，造成恶劣政治影响。

此外，他也涉嫌搞政治投机，为个人职务升迁拉关系，搞美化宣传个人，捞取政治资本，参加迷信活动，对抗组织审查。

据中国中央纪委国家监委公告，赖小民也违反中央八项规定精神，频繁在私人会所和高档餐厅接受私营企业主宴请，安排或接受下属单位公款接待亲属旅游。同时也违法组织纪律，在人大代表选举和干部推荐过程中搞非组织活动，在干部选拔任用过程中任人唯权、任人唯利、任人唯圈，严重污染企业政治生态；在组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项。

此外，他也违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职权或职务影响为亲友经营活动谋利，与多名女性搞权色交易。

赖小民也被指违反工作纪律，违规决定公司重大事项，越级插手具体项目。利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪；利用职务上的便利，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪。

早报订户新闻，更多精彩等着您！