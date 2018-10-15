台发电厂开发案 环评结论拟两个月内废止

台湾立法院卫环委员会今天（15日）通过临时提案，要求台电向经济部提出停止开发深澳电厂的理由，转送环保署公告废止环评结论。经济部长沈荣津表示，会指示台电办理，在两个月内走完程序。

据台湾联合电子报报道，行政院长赖清德日前指出，观塘第三天然气接收站完工后，除供应大潭电厂机组外，有余裕供应120多万瓩的发电量，经济部已同意停建深澳电厂，行政院支持经济部的决定。

立法院社福及卫环委员会今天邀请环境保护署、内政部、卫生福利部、科技部等单位，报告环评法修法期程等案并备质询。沈荣津下午表示，会在两周内提报行政院废止深澳电厂原核定之投资计画可行性研究。

沈荣津说，他也会指示台电公司两周内依程序检具不开发理由送经济部，全部程序会在两个月内完成。

今天上午的会议中，国民党立委提出临时提案，要求废止电厂筹设许可、环差及环评处分，避免政策再转弯。

经济部能源局副局长李君礼指出，台电目前还在准备深澳电厂筹备许可阶段，台电不会提出筹备许可，就算提出，经济部也不会许可。他不同意此临时提案，认为不需要撤销。

李君礼的答覆不让国民党立委满意，随后宣布休息、要求沈荣津亲自出席委员会答覆，沈荣津则在12时50分左右出现在卫环委员会，会议也在下午约1时重新开始。

下午会议开始，民进党立委也提出临时提案，要求经济部提报行政院废止原核定投资计画可行性研究，并依行政院同意废止之函文，指示台电公司依程序检具不开发理由送经济部，经济部转送环保署后，由环保署公告废止环境影响评估审查结论。国民党立委同意民进党立委的提案，要求额外押上作业时间。

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