港特首建议禁电子烟 多位界别代表示欢迎

特首林郑月娥于本年度《施政报告》中，建议立法全面禁止电子烟及其他新型吸烟产品。今天（15日），控烟团体、学术界、医护界、家长及教育界、青少年服务团体及病人组织，六个界别共25名代表出席记者会，表示欢迎措施，促请政府订立全面禁烟目标及时间表。

据香港《明报》报道，香港吸烟与健康委员会主席邝祖盛指出，2015年开始，委员会已倡议政府禁电子烟，可是每次提出任何新控烟措施，烟商均动员阻止，又会运用假数字混淆，目的只为吸引非吸烟者，特别是年轻人吸烟，促请政府尽快立法。他说不少议员如叶建源、郭家麒及陈沛然，均支持全面禁电子烟，未来亦会继续游说其他议员。他希望财政司长能于下一个财政预算案，大幅增加烟税。

香港大学李嘉诚医学院院长梁卓伟教授表示，乐于看到林郑月娥勇敢及果断决定禁电子烟。他也说，注意到组织“无烟世界基金会”不支持全面禁电子烟，又指难以相信基金会会长Derek Yach能于施政报告发表后24小时，便赶到香港召开记者会。梁表示，Derek Yach本于世界卫生组织专门负责慢性疾病研究，后来“仕途更上一层楼”，分别到某汽水公司及烟草商担任环球卫生主管。

无烟世界基金会主席Derek Yach早前到港，表示并不支持全面禁电子烟及传统烟，对于施政报告中全面禁电子烟之决定感遗憾。该基金会从2018年起获得烟商菲利普．莫里斯国际公司承诺，连续12年每年捐款800万美元（约1102万新元）作为经费。基金会表明，菲利普·莫里斯及整个烟草行业，对于基金会并无任何控制权及影响力。

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