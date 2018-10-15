中国交通部：加快传统出租车改革 或实行指导价

中国交通部将加快巡游车经营权制度改革；探索实行巡游车政府指导价，放松对巡游车价格的管制；研究探索新型的司企分配形式。

据中新网报道，交通部运输服务司司长徐亚华今天（15日）表示，过去两年来，各地在传统出租汽车的改革方面取得了五个方面的阶段性成效：经营权管理制度改革进一步深化；出租汽车司企利益分配机制进一步完善；运价改革进一步突破；集约化规模化经营水平进一步提升；巡游车服务方式进一步丰富。

然而，他指出前改革过程中仍然存在不少问题经营权和“份子钱”问题仍是行业主要的隐患根源。定价机制不合理、价格调节机制僵化等问题也长期困扰行业发展。出租汽车企业和驾驶员平等协商、利益共享、风险共担的分配机制尚未建立，转型升级任重道远。

交通部接下来将加快巡游车经营权制度改革。要加快推进巡游车经营权无偿、有期限，实现经营权管理的平稳过渡，逐步理顺权属关系。形成经营权退出机制，全面建立和完善以服务质量信誉为导向的经营权配置、管理和退出制度。健全运力动态调节机制。

同时，交通部也将理顺巡游车的运价机制。要坚持用发展的思路，探索实行巡游车政府指导价，放松对巡游车价格的管制。建立常态化出租车运价的评估认证和调整机制，充分发挥运价调节市场供求关系的杠杆作用。

三是破解“份子钱”改革难题。创新出租汽车企业和驾驶员利益合理分配、运营风险共担的经营模式。鼓励巡游车企业借助现代新兴技术实现运营全过程的监管，研究探索新型的司企分配形式，推动司企利益制度深层次改革，发挥工会、行业协会的重要作用，切实保障各方合法权益。

四是提升行业服务质量。继续扩大有效供给，通过巡游车数量调整，网约车合规化“增量”来扩大有效供给和中高端供给，优化供给结构，满足社会公众高品质、多样化、差异化的出行需求。要发挥服务质量的考核作用，建立行业退出机制，发挥社会公众监督作用，畅通投诉渠道，加大投诉处理力度；加强出租汽车企业和驾驶员提升服务质量的教育和培训，多管齐下，建立服务质量监督管理的长效机制。

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