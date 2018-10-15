中国小康家庭对未来经济发展信心走强

中国交通银行15日在上海发布的第49期《交银中国财富景气指数报告》显示，受访中国小康家庭对未来经济发展信心走强。

据中新网报道，交行的财富景气指数报告每两个月发布一次，调查对象为中国各地家庭年收入12万元人民币至24万元人民币的小康家庭，本期调查于9月进行，共1824个小康家庭样本。

本期财富景气指数中的分级指数——经济景气指数为141点，比上期微升1个百分点，与去年同期相比上涨5个百分点。交通银行金融研究中心副总经理周昆平称，这表明中国小康家庭对未来的经济形势持乐观态度。

据调查，当前中国小康家庭的财务支出有所增加，主要是因为蔬菜和猪肉等食品的价格持续上涨，以及中秋国庆旅游、度假消费增长，另外教育和交通支出也有显著的增长。投资方面，调研期间上证综指持续波动，美元指数震荡下行，受访小康家庭股票、基金、境外资产投资、外汇投资、银行理财产品的收益均有所下滑。

本期调查表明，核心城市小康家庭的不动产投资意愿与上期持平，非核心城市小康家庭的不动产投资意愿则上升了2个百分点。特别是没有房产和只拥有1套房产的家庭，其未来入市的意愿有所上涨。

交通银行首席经济学家连平分析称，非核心城市小康家庭购买房产的意愿高于核心城市，这和一段时期以来各地的房地产调控措施有关。

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