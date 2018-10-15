四分之一北京人口年逾60岁，老龄化程度全中国第二

最新数据显示，北京老龄化程度全中国居第二位，共有333.3万60岁以上的户籍老年人口，占总户籍人口的约四分之一。预计到2020年，这一数字将超过380万，常住老年人口将超过400万。

据《新京报》报道，北京市老龄办发布的北京老龄事业发展和养老体系建设白皮书显示，北京市老龄人口近年来增长较快，60岁及以上户籍老年人口，从2012年的262.9万，增长到2017年的333.3万。北京市平均每天净增500余名60岁及以上老年人，净增120余名80岁及以上高龄老年人。

白皮书显示，北京市的老年人口中，高龄人口多、长寿特征凸显。2012年至2017年，北京市80岁及以上户籍高龄老年人口占总人口比重从3.3%提高到4.1%。2017年北京市户籍居民平均期望寿命为82.15岁，其中男性79.98岁，女性84.41岁。百岁老人由2012年的544人，增长到2017年的833人。

在老年人的分布上，北京城六区户籍老年人口216.8万，占全市老年人口的65%。人口老龄化程度最高的丰台区，户籍老年人口占本区总人口比例为29.2%；最低的大兴区，户籍老年人口占本区总人口比例为20.6%。

此外，北京市老年抚养系数呈递增态势，2012年到2017年，每百名劳动年龄人口抚养的老年人口由29.4人提高到39.7人，这意味着2017年北京市约每2.5名劳动力在抚养1名老年人。

早报订户新闻，更多精彩等着您！