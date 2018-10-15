中国卫健委主任马晓伟《求是》撰文：加强全面两孩生育政策评估

中国国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟在最新一期的《求是》杂志撰文，呼吁加强“全面两孩”生育政策评估。

据中国澎湃新闻今天（15日）报道，马晓伟在题为《以人民健康为中心 实施健康中国战略》的署名文章写道，“人口问题关系可持续发展、关系民族复兴大业。加强‘全面两孩’生育政策评估和人口形势监测分析研判，做好应对老龄社会挑战的对策研究，着力完善政策法规顶层设计和经济社会政策配套衔接。”

文章也指出，新一轮党和国家机构改革决定组建国家卫生健康委员会，“健康”这一字眼第一次出现在国家部委名称中，充分彰显了党中央、国务院对人民健康的高度关注和责任担当。

马晓伟强调，要“深刻理解中央组建国家卫生健康委员会的战略意图，突出健康、人口战略、应对人口老龄化等重点职责，强化规划、执行、创新和保障能力，为建设健康中国和深化医改提供更有力的组织保障”。

他也在文章称，实施健康中国战略，要始终围绕提高人民健康水平的目标，坚持用改革与发展的思路和方法，解决突出矛盾，维护好、发展好人民的健康权益，包括坚定不移深化医药卫生体制改革、不断改善医疗服务质量、加强人口发展健康战略研究、充分发挥中医药特色优势、进一步强化卫生健康治理水平等。

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