中国外交部：中巴走廊债务比例很低 非巴基斯坦现有财政困难的原因

中国外交部发言人陆慷今天（15日）在例行记者会上回答有关中国与巴基斯坦经济走廊债务问题时再三强调，走廊债务在巴国债务构成中占比很低，不是造成当前巴基斯坦财政困难的原因，中国也支持国际货币基金组织（IMF）以专业精神，对巴基斯坦作出客观评价。

据中国外交部官网发布的消息，针对有媒体认为，巴基斯坦向IMF求援，与中巴经济走廊债务有关，走廊存在“债务陷阱”，陆慷回应时指出，中巴经济走廊是两国政府本着共商共建共享原则进行建设的项目，有关项目选择和融资安排均由双方平等协商决定。

陆慷说，“实际上，大家也都注意到，从巴政府公布的债务结构看，走廊债务在巴债务构成中占比很低，不是造成当前巴财政困难的原因。我愿明确指出，中方愿继续同巴方一道，不断推动走廊建设进入充实拓展阶段，帮助巴增强自主发展能力。作为国际货币基金组织成员，中方支持该组织基于专业精神对巴作出客观评价，切实协助巴妥善应对当前困难。有关举措不应影响中巴正常的双边合作。”

此外，针对IMF和美国表明会审查中国向巴基斯坦提供的贷款，陆慷说：“一段时间以来，有关各方对巴基斯坦的债务问题以及由债务引发的财政困难问题有较多讨论。刚才我已经介绍了，从巴基斯坦政府自身公布的债务结构看，走廊建设所造成的债务在巴基斯坦债务构成中的占比是非常低的，肯定不是造成当前巴基斯坦财政困难的原因。巴基斯坦政府有关部门的负责人在近期对外表态中也已经表明了这一观点。作为IMF的成员，我们支持IMF同巴基斯坦方面开展合作，本着专业精神对巴基斯坦目前的情况作出客观评价，而且我们也支持IMF协助巴基斯坦政府妥善应对当前的财政困难。同时正如我刚才所说，有关举措不应影响中巴之间正常的双边合作。”

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