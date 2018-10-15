中国央企前三季度经济运行稳中向好 营业收入同比增11%

中国国务院国有资产监督管理委员会今天（15日）公布，中央企业前三季度营业收入同比增长11%，显示央企生产经营稳步提升。

据中新社报道，中央企业2018年前三季度经济运行情况数据显示，央企前三季度累计实现营业收入21.1万亿元（人民币，下同，约4万亿新元）；累计实现利润总额13491亿元，同比增长21.5%；累计上交税费1.7万亿元，同比增长7.3%；完成固定资产投资1.5万亿元，同比增长2.7%；企业人均创收同比增长12.5%。上述指标保持增长的同时，央企负债率和成本费用继续呈下降态势。

从前三季度主要经济指标看，央企生产经营稳步提升，经济效益快速增长，呈现愈发良好的发展趋势。

对于前三季度央企运行情况持续向好的态势，中国国务院国有资产监督管理委员会副秘书长、新闻发言人彭华岗认为，主要得益于以下几个方面。

一是得益于供给侧结构性改革和党的建设，央企发展的宏观环境进一步改善，“干事创业、担当作为”的良好氛围更加浓厚。

二是得益于国企改革“乘数效应”。央企全面完成公司制改革，深入推进股份制混合所有制改革，有效激发了企业的活力和动力。

三是央企“眼睛向内”提质增效，企业发展的素质能力有效提升。央企更加重视发挥市场配置资源的决定性作用，积极推进技术创新、管理创新、商业模式创新，推动资本、人才等各种生产要素向战略性产业和优势企业集中。

四是得益于防风险工作落实到位。前三季度央企持续加强负债规模和资产负债率双重管控，推动金融业务优化重组，规范有序开展国际化经营，完善法律风险防范机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

但彭华岗也指出，目前国内外经济形势复杂多变，不确定因素增多，央企将更加注重、密切关注、及时研判“稳中有变”之中的“变”，要对可能面临的风险挑战和困难考虑得更充分一些。

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