中国手机市场首九个月出货量降17%

中国信息通信研究院昨天（15日）发布的数据显示，2018年前九个月，中国手机市场出货量3.05亿部，同比下降17.0%。其中，9月份出货量3902.2万部，同比下降11.7%，环比增长19.7%。

据中新社报道，分析认为，市场饱和、智能手机普及率提高以及零售价格攀升，抑制着整个手机市场的增长。

此外，中国市场智能手机前九个月的出货量为2.87亿部，占同期国内手机出货量的94.2%。市场研究机构IDC（国际数据公司）此前预计今年中国市场智能手机出货量将下滑6.3%，主要是因为上半年表现不佳。该报告预计智能手机出货量会在2019年恢复增长。

信通院数据还显示，智能手机出货量下降，但市场份额趋于集中。2018年1至8月，安卓手机出货量在智能手机中占比89.9%。从安卓手机厂商的分布情况来看，排名前十的厂商合计出货量份额超过90%。

中国国产品牌手机出货量总体规模下降，但份额稳定。2018年1至8月，国产品牌手机出货量2.41亿部，同比下降17.8%，占同期国内手机出货量的90.7%。

根据IDC8月份发布的中国二季度手机出货量数据，二季度，华为手机出货量排第一位，销售了2850万部手机，市场份额27.2%。其次是OPPO、vivo、小米、苹果。苹果二季度在中国市场仅销售700万部手机，同比下跌12.5%。

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