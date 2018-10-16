港铁三线上班高峰时间故障 多个地铁巴士站出现人龙及塞爆情况

因疑似发生信号故障，港铁今早（16日）宣布，荃湾线、观塘线及港岛线列车延误，行车时间预计需要额外40分钟。正值上班高峰时间，多区地铁站及巴士站出现人龙及塞爆情况，部份港铁站实施人潮管制，并关闭闸口，大批乘客于闸口外等待。

据香港01报道，因列车服务延误，多个车站出现大批等候列车的市民，尤以中环、香港、九龙塘站等交汇点为什。中环站连接香港站的通道，已实施人潮管制，关闭闸口以防市民涌进站内；而葵芳站亦有类似措施，暂时封闭闸口。因应港铁故障，不少市民转乘渡轮、巴士过海，在红磡过海隧道等候巴士的人龙，比正常多；而尖沙咀码头往港岛方向的人群也不少。

九龙塘站迫满等候列车的市民，有职员于站内维持秩序，未见鼓噪。排队等入闸的市民，至少有200至300人。乘客李小姐指出，自己于7时55分由蓝田站上车，平时到九龙塘站只需20分钟，今日比平日用多了65分钟，9时15分才到达。她指自己等了两班车便可上车，但车速比平时慢，驶至每个站均需等侯一段时间，又指本身车厢内并不多人，驶到九龙塘站后乘客增多，更见有女乖客晕倒。李小姐对于港铁三条线一同故障感到失望。

车务总监刘天成指出，今晨5时30分左右，发现未能向荃湾线、观塘线及港岛线列车下达车速指令，为安全起见，只好以人手操控，提供慢速服务。三条线只能提供每12至14分钟一班车的服务，与平日繁忙时间比较，只剩下百分之十左右的运力。刘天成指出，这是首次三条线同时故障，工作人员正进行抢修，原因要再详细调查。他呼吁市民使用其他交通工具出行。

早上9时20分左右，港岛线方面完成复修工作，班次陆续加密。然而，为配合荃湾线及观塘线的运行情况，港岛线仍维持6至8分钟一班车。

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