极端气候将影响全球啤酒供应 中国啤酒价格或上涨83%

研究发现，随着气候变化导致的严重干旱和极端高温现象变得越来越频繁，预计大麦产量将大幅下降，以大麦为主要原材料的啤酒将因此变得稀缺和昂贵。在气温升高为最高的情况下，本世纪极端干旱、高温平均将造成中国啤酒年供应量下降9%，价格上涨83%。

据澎湃新闻报道，上述研究于10月15日发表在《自然-植物》杂志，由北京大学、中国农业科学院、清华大学、英国东英吉利大学（UEA）四家单位的学者发起，中国研究团队和墨西哥、英国、美国的研究者合作完成。

中国酿造啤酒使用的大麦70%以上从澳洲等地进口，中国国产大麦多用作饲料。解伟分析称，气候变化对中国啤酒供给造成的影响主要由其他国家传导到中国。他们的研究发现在气温升高为最高的情况下，本世纪极端干旱、高温平均造成中国啤酒供应量下降9%，价格上涨83%。中国啤酒总供给量将从现在490亿升水平下降43亿升，人均供给量从现在每年71瓶（500ml计）水平下降6瓶，价格从现在平均5元（人民币，下同，约1新元）（500ml计）水平上涨4元左右。

参与这项研究的北京大学现代农学院研究员、博士生导师解伟指出，目前肉、蛋、奶、饮料和酒类等高附加值农产品的消费在上升，但现有的关于气候变化对农业及农产品市场的研究主要关注粮食。鉴于显著的气候变化将发生在人类膳食结构进一步变化的2050或2100年，他和研究团队选择以世界上最受欢迎的酒精饮料啤酒为例，评估气候变化对全球大麦产量及啤酒市场的影响。其主要目的是考查气候变化对高附加值农产品市场可能的影响。

研究者模拟了大麦生产和啤酒供应相对于未来极端气候事件的脆弱性。他们发现，通过“气候变化—大麦产量—啤酒市场”这一链条，气候变化将对全球和一些国家的啤酒消费和价格产生明显的影响。

具体来看，大麦产量的平均损失将在3%至17%之间，取决于预测的极端气候事件程度。而大麦产量下降将导致可用于啤酒生产的大麦出现更大幅度的下降，因为大麦将优先用于更重要的商品生产。研究认为，这将导致啤酒消费相应减少，啤酒价格上涨。在温度升高为最高的情景下，极端事件将导致全球啤酒供应与2011年相比减少16%，而啤酒的价格将翻一倍，具体变化情况则取决于国家的经济和文化状况。

至于为什么选择啤酒作为研究对象，解伟指出，研究小组希望能吸引更多公众关注气候变化，“如果大众意识到气候变化将影响自己的啤酒消费、周末休闲、朋友社交或者世界杯期间的观赛心情，可能更多的人会关注气候变化”。



早报订户新闻，更多精彩等着您！