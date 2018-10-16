港新填海计划 林郑：不能承担就不会开工

香港特首林郑月娥本月10日发表施政报告时，提出“明日大屿”愿景，计划填海1700公顷兴建人工岛，引起数千市民上街反对。林郑今天（16日）出席行政会议前接见记者，就坊间舆论做出澄清。

据香港《明报》报道，林郑月娥指出，“明日大屿”愿景跨越30年，希望能借此提供土地，让市民可居住可负担房屋，并分散市区稠密人口，而由于造地时间冗长，故不能等待至完全没有土地供应时才研究。

林郑月娥称，无论有关计划是称作“东大屿都会”还是“明日大屿愿景”，其计划原意都是希望香港能避免重蹈土地供应短缺覆辙。

林郑指出，“明日大屿”会分阶段进行，当中发展局建议首先研究交椅洲1000公顷填海，然后才决定最终填海规模，故市民不必纠缠于总填海面积是1000公顷还是1700公顷。

特首强调，政府会按既定程序作填海规划研究、工程拨款等过程，当中严格审核公共财政，确保可以负担整个“明日大屿”愿景开支。

林郑月娥也说，从“明日大屿”构想阶段开始，当局已充分兼顾环境、自然生态保育及城市可持续发展等需要，确保令香港成为更宜居城市。

被问及有网民以“明日大罪”形容明日大屿计划，并担心会花尽政府财政储备，林郑月娥先指欢迎市民发表意见，推动该大型工作有许多时间和空间讨论，“有些比较激烈的说法，近年亦都见惯”，直言自己空闲时会看自己的面簿专页，见有许多较奇怪的称呼，但她指这属于言论自由，只要不令人不安便可。

在财务安排方面，林郑月娥称在未有详细研究下，对于填海的方法仍有很多探索空间，“今天便要说出数字没有太大意思”，也难以提出预算上限，如何筹集资金仍然“言之尚早”。

她自言，过去曾经有七年时间处理库务工作，当中一至两年涉及基建开支审核，强调每次政府做基建时，内部都会审视政府能否承担开支，“不会在我们不能负担时，都将工程上马”。

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