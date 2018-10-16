中国今年第三季消费者投诉案件近20万 售后服务投诉比例最大

中国全国消协组织今天（16日）公布，今年第三季接获的消费者投诉案件近20万起，其中售后服务投诉比例最大。

据中新社报道，2018年第三季度全国消协组织共受理消费者投诉198775件，解决143118件，投诉解决率72%，为消费者挽回经济损失27399万元（人民币，下同，约5400万新元）。

其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉691件，加倍赔偿金额123万元。2018年第三季度，各级消协组织接待消费者来访和咨询20余万人次。

根据投诉性质分类，在所有投诉问题中，售后服务投诉58189件，占总问题的29.27%，质量投诉50704件，占投诉总量的25.51%，合同投诉40939件，占比20.60%，虚假宣传投诉15954件，占比8.03%，价格投诉7888件，占比3.97%，假冒投诉6573件，占比3.31%，安全投诉6492件，占比3.27%，人格尊严投诉1906件，占比0.96%，计量投诉1372件，占比0.69%，其他投诉8758件，占比4.41%。售后服务问题、产品质量问题和合同问题仍是引发投诉的主要原因，占投诉总量的75%以上。

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